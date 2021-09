Donnie Darko e il coniglio Frank: altra rivincita in tv

Donnie Darko torna in tv e tutti lo cercano: il film cult dei primi anni 2000, uscito nel 2001 con Jake Gyllenhall come protagonista.

In onda su Rai Movie, la pellicola ha fatto storia e ancor oggi sono in molti ad apprezzarla: all’inizio un flop al botteghino con meno di un milione di dollari ma poi un vero e proprio fenomeno grazie all’uscita, nel 2004, della versione Director’s Cut di Richard Kelly che incassò 33 mila dollari in 5 giorni.

Il film ha segnato l’esordio del regista Richard Kelly. Tra gli altri protagonisti di questo film troviamo Jena Malone, Patrick Swayze, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore e Beth Grant.

La trama del film racconta del liceale Donnie Darko (Jake Gyllenhaal) in cura da una psicologa a causa di problemi comportamentali.

Il giovane è sopravvissuto ad un incidente una notte, quando il motore di un aereo si fracassa nella sua camera mentre era in preda ad un episodio di sonnambulismo, nel quale ha interagito con un coniglio dalle sembianze umane, Frank, che gli ha predetto la fine del mondo. E proprio da quell’evento il giovane inizia ad avere delle visioni che lo portano a compiere azioni estreme collegate ad un malvagio gioco del destino.

Una pellicola che lascia aperte molte interpretazioni sul finale: alcune di stampo filosofico-esoterico.