Quattro donne incinte in gravi condizioni, dramma a Verona

Quattro donne incinte in gravi condizioni, è dramma a Verona per quattro giovani pazienti che non si erano vaccinate, su consiglio di dottori.

Le quattro donne in gravidanza sono ricoverate in gravi condizioni. Respirano con l’ausilio dell’ossigeno e sul decorso della malattia non è possibile fare previsioni.

Secondo quanto appreso, le quattro donne non si sarebbero vaccinate su consiglio dei rispettivi medici e/o del ginecologo nel timore di danneggiare il nascituro con il vaccino.

Le donne in gravidanza sono tutte all’ ospedale di Verona. Due purtroppo sono intubate e due ventilate con il casco. Tutte e quattro si trovano in condizioni gravi. Ma ci sono casi simili in aumento in tutta la regione. Le statistiche dicono che vi è tra i ricoveri una rapida ascesa di donne incinte e neomamme affette da Covid non vaccinate.

Il precedente a noi vicino è avvenuto qualche settimana fa all’ospedale Dell’Angelo di Mestre.

Alla fine era andato fortunatamente tutto bene con il bambino nato positivo e poi negativizzato, così come la mamma. Anche in quel caso, però, in momenti diversi, si era temuto per la loro vita durante la degenza.