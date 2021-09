Donna uccisa in un parcheggio questa mattina nel vicentino

Donna uccisa a colpi arma da fuoco in un parcheggio questa mattina.

L’assassino è in fuga.

Noventa Vicentina il teatro del fatto di sangue.

La donna è stata uccisa stamane a colpi d’arma da fuoco.

Autore del delitto un uomo italiano al momento in fuga.

La donna uccisa, di origini straniere, si trovava con l’assassino nel parcheggio di un’azienda al momento degli spari.

L’uomo, dopo averla uccisa, è salito in auto ed è fuggito facendo perdere le tracce.

I carabinieri sono attualmente sulle sue tracce.

L’uomo è ricercato, con il supporto della polizia, in tutta la provincia vicentina e lungo la rete autostradale.

I motivi dell’omicidio non sono noti.

Aggiornamento ore 11.

La vittima è una donna 31enne di origini nigeriane.

L’omicidio è avvenuto stamane a Noventa Vicentina nel parcheggio della ditta Mf Funghi.

L’assassino che le ha sparato sarebbe, secondo le prime informazioni, l’ex marito.

Uomo italiano di 61 anni, è tutt’ora in fuga con la sua auto e ricercato dalle forze dell’Ordine.