Donna sbarca all’aeroporto di Venezia ma ha il passaporto falso: arrestata

Donna sbarca all’aeroporto di Venezia ma ha il passaporto falso. La cosa non è sfuggita all’occhio degli operatori di Polizia addetti ai controlli di Frontiera presso l’Aeroporto di Tessera.

Gli agenti, durante il controllo di documentale dei passeggeri appena sbarcati da un volo proveniente dalla Turchia, hanno tratto in arresto la donna.

Gli operatori si erano insospettiti alla vista del passaporto senegalese presentato dalla donna, che presentava evidenze di alterazione.

L’immediata verifica del documento da parte degli agenti di seconda linea, specializzati nel falso documentale, anche con il supporto di appropriate apparecchiature di analisi documentale, ha appurato che il passaporto era stato accuratamente alterato.

Analoga attenta manipolazione era stata dedicata anche al visto apposto sul passaporto, artificio comprovato dalla verifica devisu attraverso il Sistema Informatico dei Visti.

La donna, una cittadina congolese, è stata arrestata per possesso di documenti di identificazione falsi.

Nella giornata successiva l’arrestata si è presentata davanti al Giudice all’udienza per giudizio direttissimo, rito durante il quale è stata condannata a 12 mesi di reclusione (pena sospesa).