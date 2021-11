La donna che ruba le offerte durante un funerale a Chioggia. Di Andreina Corso

Gazza ladra, cleptomane, ladra e basta? Nulla ha fermato le cattive intenzioni di una donna di Chioggia di sessantacinque anni che pur trovandosi nella Chiesa di San Martino il 16 Novembre per assistere al funerale di un giovane pizzaiolo di 31 anni, morto in un incidente stradale, un ragazzo da tutti considerato bravo e gentile, ha avuto ‘l’ardire di realizzare ‘il colpo’, sotto gli occhi increduli dei numerosi parenti e amici della vittima che partecipavano alla cerimonia funebre.

La donna, come hanno raccontato i quotidiani locali, non si è fatta scrupolo di appropriarsi del denaro posto su due cestini accanto all’entrata, sembra si tratti di un migliaio di euro, destinato alla famiglia per aiutarla a sostenere le spese del funerale. Con gesto lesto ha arraffato i soldi, ed è uscita dalla chiesa per sparire in un lampo tra le vie della città.

Il misfatto non poteva passare inosservato e dopo qualche momento di panico e sbalordimento sono stati chiamati in soccorso i carabinieri del Nucleo radiomobile di Chioggia che si sono messi subito al lavoro, aiutati dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza di cui la chiesa è dotata dopo l’accertamento ripetuto di furti, soprattutto delle elemosine.

La donna viene identificata e richiamata alle sue responsabilità per aver violato la legge e soprattutto la morale, con un gesto che di bocca in bocca si è tramandato tra i cittadini, come un atto che ha offeso la sacralità del defunto e di una mesta cerimonia. Un gesto che ha provocato rabbia e indignazione, sentimenti che hanno fatto piovere insulti sul suo profilo social e una manifesta disapprovazione in strada, tra la gente.

Si comprenderà meglio dopo qualche giorno, che la donna protagonista della vicenda, non è nuova all’esercizio del furto. In passato ha visitato con successo, ospedali, cabine nelle spiagge, in un certo modo si è rivelata una professionista che insieme alla refurtiva le ha provocato qualche guaio con la giustizia e l’essere riconosciuta malevolmente e con diffidenza dalla comunità che le è propria.

In questo garbuglio si dirada la povera vita del ragazzo e della sua fidanzata, del loro futuro negato, della sua famiglia e del loro dolore. Ed emerge lo stato di necessità e il sollievo che quella colletta avrebbe concesso per assolvere le spese del funerale e della tumulazione.

Curiosa la predizione della famiglia nell’intuire che la sessantacinquenne avrebbe risposto a un’offerta di lavoro come badante. Infatti, i genitori del ragazzo, senza rivelare i loro nomi e forse con alcuni annunci in qua e in là, spargono la voce e attendono, E con strabiliante semplicità s’incontrano con la donna, che una volta capito l’inganno, piange pentita e si dice disponibile a rimediare, a restituire il maltolto. Percepisce il reddito di cittadinanza e con quel denaro risarcirà il debito. La famiglia acconsente, perché in fondo si è mostrata pentita e anche il perdono ha una sua occasione e una sua dignità.

Ora i discorsi che girano a Chioggia e a Sottomarina riguardano le abitudini e le necessità di uno stile di vita orientato a una ripetuta devianza. Forse era povera, forse dedita al gioco, forse cleptomane, forse vittima di un impulso che non sa trattenere, forse oppressa e dipendente da questo modo di vivere che sostanzialmente l’ha isolata, emarginata.

Ed è bello e consolante sapere che proprio la famiglia che era giustamente risentita con lei, le ha dato modo di riparare, di ripensare a quel gesto inusitato, e forse di correggersi. Il loro figlio sarebbe stato certamente fiero della generosità e della civiltà dei suoi genitori.