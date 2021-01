Donna investita sulle strisce: morta 80enne. Andava al supermercato

E’ stata investita sulle strisce mentre attraversava, era appena uscita da casa per recarsi al supermercato.

Graziella Fabbian, 80 anni, di Noale, non ce l’ha fatta nonostante i soccorsi.

L’incidente è avvenuto lunedì mattina quando un suv proveniente da via Pacinotti guidato da un uomo di 69 anni di Salzano che procedeva in direzione di Noale l’ha investita in pieno.

Graziella Fabbian mostrava subito condizioni gravi addirittura

probabilmente per aver battuto la testa sull’asfalto.

Il Suem di Mirano, subito intervenuto, ha stabilizzato l’infortunata conducendola all’ospedale dell’Angelo di Mestre, dove però la donna è spirata poco dopo.

