Pratiche con documenti falsi: manette all’anagrafe di mestre

Pratiche con documenti falsi all’anagrafe di Mestre: pessima idea dato che il tentativo si è concluso con l’arresto.

Nello specifico il fatto riguarda un uomo che si è presentato venerdì scorso agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di Mestre, in via Torre Belfredo.

L’uomo ha chiesto di registrare la propria residenza in un appartamento a Cannaregio. Un cambio di residenza in definitiva.

Al momento della richiesta ha esibito una carta d’identità di nazionalità romena.

Purtroppo per lui, un addetto all’ufficio, addestrato a riconoscere i documenti contraffatti, ha subito subodorato l’inganno.

Sono bastate poche rapide occhiate alla carta d’identità e l’impiegato ha subito smascherato il documento falso.

Lo straniero quindi, in attesa di qualche modulo da firmare, si è visto invece arrivare davanti gli agenti del Nucleo falsi documentali della Polizia locale.

Pr l’uomo è dunque scattato l’arresto in flagranza di reato.

Provenienza, generalità e storia dell’uomo sono in corso di accertamento. L’ipotesi è che lo straniero sia di origine moldava.

Oltre al finto documento romeno, tra l’altro, il contraffattore aveva anche con sé una carta d’identità italiana ottenuta presentando certificati falsificati.

Entrambi i documenti gli sono stati sequestrati.

(foto da archivio)