Diventare arbitri di Pallacanestro: avvio corsi gratuiti in Veneto

Diventare arbitri di Pallacanestro: avvio dei corsi gratuiti per diventare arbitri e ufficiali di campo di Pallacanestro.

Per quanto concerne i corsi arbitri e ufficiali di campo, queste sono le indicazioni.





La Commissione Arbitri Regionale di pallacanestro comunica che Martedì 20 Ottobre, partiranno i corsi per diventare arbitri e ufficiali di campo di Pallacanestro.

I corsi, per la prima volta, saranno effettuati on line così da evitare spostamenti e permettervi di seguirli in assoluta sicurezza.

Il crescente movimento cestistico veneto necessita di nuove risorse per poter garantire la presenza degli arbitri nelle più di 10.000 gare che annualmente vengono giocate nella nostra regione, da qui l’esigenza di formare nuovi ufficiali di gara.





I corsi sono gratuiti e ci si può iscrivere dai 13 anni in avanti tramite il sito internet diventarbitro.it .

Chi desiderasse maggiori informazioni può scrivere a cia@veneto.fip.it o raggiungere i referenti attraverso ai principali social network (CIA Veneto).