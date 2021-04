Disavventura agreste di una bimba. Di Roberto Bellino

Guarda mamina, ho una sgrezenda

inte la ongia del déo menèo,

è proprio il bastone de la tenda

che si è schegiato inte ‘l pomèo.

Io ero dietro sarare la tenda

e tiravo la corda tignendo il pomello,

su staltra mano gavevo ‘a marenda

e me sò sassinà cussì, il polpastrello.

Il deo me lò già disinfetato

co’ un fià di cotone e amuchina

per un pocheto ha sanguinato

ma desso soltanto una s-ciantina.

Prendi mamina quella pinséta

che dopari par le tue sopraciglia,

questa sgrezenda cavami in frèta

parché ci o’ l’angossa che mi piglia.

Oh! Finalmente! Grassie mamina!

fammi una grassia, dammi un ceroto,

me disinféto co’un fià de amuchina,

e me magno ‘a marenda col mignolo roto.

Roberto Bellino