Degrado a Venezia. Le foto dei lettori

Degrado a Venezia. Il titolo dell’immagine lo dà il nostro lettore, Jerry U.

Due parole di accompagnamento: “Campo San Tomà, Sabato, 9 Ottobre, 17:07.

Che significa metà pomeriggio, non serata o notte inoltrata, metà pomeriggio.

Ecco la città che deve essere attrattiva per i giovani che qualcosa dovranno pur fare.

E’ la città che ha trasformato tutti i negozi di vicinato in bar e i luoghi dove camminavamo o dove giocavano i bambini in plateatici.

Ecco allora che a Santa Margherita i residenti, giunti al punto di rottura nei confronti di schiamazzi notturni e movida, minacciano rivolte civili.

Le autorità rispondono mettendo in campo cinque agenti di polizia locale e cinque carabinieri nelle notti di sabato e domenica.

E le forze dell’ordine hanno fatto il loro dovere: nove provvedimenti a carico di ragazzi tra i 20 e i 25 anni nell’ultimo weekend.

All’interno di essi: due giovani consumavano tranquillamente stupefacente per strada, una multa ad un ragazzo sorpreso a urinare in una calle,

una ad una coppia di ragazzi che trasportavano bottiglie di vino, una ad un giovane che aveva trasformato in mini-bar il pozzo di Santa Margherita.

Multe anche a due negozi di kabab perché vendevano alcolici in orario non consentito.

Otto i giovani invece segnalati in Prefettura perché trovati con stupefacenti per uso personale.

Sono i frutti del primo weekend di pattuglie fisse a presidio di Santa Margherita ora.