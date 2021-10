Degrado a Santa Margherita (Venezia): i residenti reagiscono

Degrado notturno in Campo santa Margherita: i residenti reagiscono.

La pandemia l’aveva rimossa quella sgradevolezza di sapere e vedere un campo vivo, abitato dai residenti, amato per la sua solarità conviviale, trasformarsi nella notte in un deposito di rifiuti, di bottiglie e bicchieri di carta dispersi sui masegni, di manifesta incuria e spregio dell’ambiente e di chi in quel campo ci abita ed è costretto a sopportare la musica e la sua acustica insopportabile, insieme alle urla e agli schiamazzi di alcuni ragazzi, a ogni ora della notte, fino all’alba.

Campo Santa Margherita, con il suo mercato, i bambini che giocano, gli anziani seduti sulle panchine di legno, all’ombra degli alberi, il mercatino della solidarietà, gli amici seduti al bar a prendere un caffè o l’aperitivo, di notte diventa teatro, come in altri campi e zone di Venezia, di un abbruttimento di difficile lettura. Potrebbero raccontarla meglio, quella sensazione gli operatori della Veritas, sgomenti e costretti di buona mattina, a porre rimedio alla maleducazione altrui, a farsi carico della pesantezza del lavoro dell’indifferenza, dell’incoscienza di troppi giovani, gli stessi che il mattino dopo vanno a scuola, studiano e che in fondo, si dice, siano solo “dei bravi ragazzi”.

Di là dal fatto che gli assembramenti sarebbero sconsigliati, anzi vietati, se si vuole uscire dal contagio pandemico, sono molti i veneziani che si interrogano sulle ragioni di questa deriva che offende la civiltà e che trasforma la notte in un incubo senza sogni.

Brutto aver nostalgia dei mesi più bui inflitti dal contagio del Covid, quando una comune solidarietà aveva convinto anche tanti giovani a misurare i comportamenti, ad accettare regole ragionevoli, quando nella ragionevolezza c’era anche la paura e la tutela della propria e altrui salute.

Ora però i residenti di Santa Margherita, hanno deciso di reagire, alcuni sembrano intenzionati ad andarsene, a lasciare la propria casa, perché l’esasperazione ha raggiunto ogni limite. L’Associazione Do.Ve.che riunisce i residenti della zona, valuterà il da farsi, coinvolgendo i vigili, la polizia, gli esercenti, tenendo conto che soltanto in campo ci sono 24 esercizi e che quindi l’assunzione di bevande alcoliche sia invitante e facilitata.

Per prima cosa i residenti intendono riappropriarsi degli spazi e quindi occuparli con iniziative capaci di favorire la qualità dell’incontro, sperando di trovare degli interlocutori.

Anni fa si sono organizzate delle cene all’aperto, per dire anche ai giovani, che ci sono tanti altri modi di stare insieme e magari di divertirsi, ora con il dovuto distanziamento e le note precauzioni.

C’è chi invita a far rispettare le regole già in vigore, chi vuole più agenti e addirittura l’esercito nelle zone più frequentate dai ragazzi, chi pensa a posti, come la Marittima, una zona franca per consentire ai ragazzi di divertirsi senza disturbare troppo gli altri di notte, chi scuote la testa perché sa che la distensione non può che provenire dai giovani stessi.

E forse sarebbe ora e tempo di interrogarsi per capire meglio il tipo di società che gli adulti, in famiglia e a scuola hanno proposto ai bambini prima e ai ragazzi poi.

I nostri giovani secondo il filosofo Umberto Galimberti: “Iper-connessi, ma isolati, e noi adulti che non diamo certo un buon esempio”. Il suo giudizio ci dice che noi ci accorgiamo di loro, dei loro presunti eccessi, solo quando ne siamo disturbati. E a questo punto si invocano polizia, sanzioni, allontanamento e altro.

Spiega Galimberti: “Vivono di notte perché di giorno la loro voce è ignorata, nessuno li coinvolge, li chiama, li fa sentire risorse invece di problemi. Pur di non assaporare la loro insignificanza sociale preferiscono rifugiarsi nella notte o peggio bevono, si drogano, finiscono per dormire fino a mezzogiorno non perché dia loro piacere, ma perché così si creano un’anestesia dall’angoscia verso il futuro che preferiscono non guardare, rimanendo nell’assoluto presente”. (Fonte Adige.it)

È soprattutto di questi aspetti che il mondo adulto si dovrebbe preoccupare, parlando con i ragazzi, inducendoli a mantenere la fiducia in sé stessi e a non aver bisogno di bere o di altre via di fuga, per cercare di non perdersi.

Andreina Corso