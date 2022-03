Muore in casa accanto alla moglie. Addio a cuoco di Mestre

Era una giornata come tutte le altre, poi improvvisamente, mentre guardava la tv ha perso conoscenza e non si è più svegliato.

Davide Saoner, 54 anni, gestore di un bistrot a Marghera in cui si occupava di cucina, giovedì sera ha avuto un mancamento, un malore fatale, verosimilmente di natura cardiaca, ed è spirato. Veloci i soccorsi, chiamati dalla moglie, che però non sono riusciti a strapparlo alla moglie.

Il decesso in viale San Marco.

Davide era conosciuto per la passione della cucina, era sportivo e in forma (frequentava la palestra tutti i giorni) e non risulta soffrisse di particolari patologie.

Era conosciuto anche per il carattere gioviale e per i tratti di generosità e umanità. Tratti che aveva manifestato anche con la scelta della donazione degli organi. Così un raggio di sole illuminerà la tragedia della disgrazia grazie alla donazione delle cornee in favore di due persone in lista d’attesa.

I funerali si terranno mercoledì prossimo alle 11 nella chiesa parrocchiale di San Marco Evangelista, in viale San Marco (nella foto).