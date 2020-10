Darsena abusiva sequestrata a Chioggia

Darsena abusiva scoperta e posta sotto sequestro a Chioggia. Si tratta di un’area demaniale di 750 metri quadrati con prospicente specchio acqueo di 450 metri quadrati, adibita indebitamente a darsena e cantiere per unità da diporto.

La darsena abusiva è stata scoperta e sottoposta a sequestro dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia.

I militari hanno eseguito una attività d’indagine finalizzata ad accertare l’esistenza delle autorizzazioni necessarie per la destinazione d’uso del bene demaniale. In seguito, accertata la mancanza dei titoli concessori, è stato eseguito un sopralluogo che rilevava la presenza di scarichi acquei non autorizzati, nonché lo stoccaggio – anche in questo caso non autorizzato – di rifiuti pericolosi (batterie, oli esausti e materiali riconducibili alla manutenzione delle unita’ da diporto.

L’intera area,





lo specchio acqueo prospicente unitamente agli scarichi abusivi i rifiuti ed alcune attrezzature quali una gru, un gruppo elettrogeno ed una coloninna di servizio che consentiva l’alimentazione di acqua ed elettricità ai natati ormeggiati, è stata posta sotto sequestro, unitamente ad un plateatico in calcestruzzo abusivamente realizzato.

Una persona, identificata come occupante l’area, è stata denunciata.

I beni sequestrati sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria di Venezia per gli ulteriori corsi di legge.