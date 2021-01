Danni acqua alta: cantieri della Città Metropolitana alle scuole Barbarigo e Corner per 200mila euro di lavori.

La Città metropolitana di Venezia prosegue con gli interventi di manutenzioni straordinarie a seguito dei danni causati agli edifici scolastici dagli eventi legati all’acqua alta del 12 novembre 2019.

Due i cantieri aperti in questi giorni: il primo all’istituto alberghiero “A. Barbarigo” nella sede dell’ex convento di san Giovanni in Laterano per 145 mila euro di lavori; il secondo all’istituto

“Vendramin Corner” nella sede presso palazzo Testa per 65 mila euro di lavori.

Le opere in programma al A. Barbarigo” prevedono interventi alle parti danneggiate dai ripetuti fenomeni di allagamento del novembre 2019; l’istituto con i vicini complessi forma una sorta di cittadella scolastica nel sestiere di Castello. A piano terra su un’ampia superficie è situato un grande e importante chiostro, poi ci sono laboratori e altri spazi scolastici che richiedono interventi di manutenzione urgente per la pavimentazione. Lavori che si dedicheranno, poi, anche per alcuni tratti di pareti ripetutamente allagate, per la cura di locali di servizio difficilmente agibili dopo i danni. L’intervento si dovrebbe concludere nel mese di

febbraio.

Le opere in programma all’istituto “Vendramin Corner” prevedono, invece, alcuni interventi alle parti interne del complesso che si trova lungo il rio di Cannaregio; i lavori consistono nella sostituzione di porte danneggiate dall’acqua alta o di tratti di contropareti, ma anche interventi di rimozione di tratti di intonaco esterno ormai cosi danneggiato, nelle parti più vicina alla pavimentazione, da risultare pericolo per il suo distacco.