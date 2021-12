CUS Venezia promotore di molteplici attività. Vicesindaco Tomaello: “Così si socializza e si diventa bravi cittadini”

Il Centro Universitario Sportivo di Venezia lunedì ha fatto il punto sulle attività svolte nel corso dell’anno accademico 2021/22, con una panoramica sul programma del prossimo anno, nel corso di un incontro nell’Aula Magna Iuav – Tolentini. A tracciare un bilancio degli ultimi mesi, tra attività sociali, sportive ed eventi organizzati dal CUS Venezia, è stato il suo presidente Massimo Zanotto.

Sono moltissime le attività sociali già inserite in calendario per il prossimo anno, come ha illustrato nel corso dell’incontro Massimo Zanotto: per citarne alcune proseguirà il progetto “M.O.V.A – Muoversi orientandosi a una vita attiva”, iniziativa del CUS Venezia in collaborazione con il Comune per promuovere uno stile di vita attivo tra la popolazione over 70 del centro storico veneziano e delle isole, realizzato con il contributo di fondi PON Metro. Va avanti anche il progetto ‘Siamo sport’ rivolto a persone con disabilità psichica. Inoltre in calendario vari progetti di educazione ambientale.

Tra le attività sportive invece, a marzo si terranno i campionati universitari di sci in Val Zoldana, ma anche progetti di atletica, judo, pallamano e pallavolo. Il CUS Venezia inoltre, ha in cantiere piani di miglioramento di alcuni impianti sportivi, che saranno attuati in collaborazione con il Comune.

All’appuntamento, tra gli altri, il vicesindaco di Venezia con delega allo sport Andrea Tomaello.

“Mi fa piacere ripercorrere le attività che abbiamo promosso insieme, con il Comune, per favorire la ripartenza dello sport e delle associazioni. Da parte del CUS c’è sempre stata ampia collaborazione e supporto. Devo dirvi grazie, non è stato semplice organizzare. Da parte dell’Amministrazione e del sindaco c’è massimo sostegno per le attività legate all’università e a promuovere Venezia come città universitaria”.

“In questa epoca di ripresa dell’economia post Covid è importante offrire contributi e incentivi per la residenzialità degli studenti ma anche offrire loro attività extra studio. Grazie a queste associazioni sportive, come il CUS, che consentono loro di socializzare e anche diventare buoni cittadini con l’aiuto di campagne educative. Spero sia un 2022 altrettanto proficuo sotto il profilo dell’attività sportiva” ha concluso l’assessore.

La serata è stata occasione anche per attribuire alcuni riconoscimenti. Ad esempio il premio ‘Sport è cultura’ e quelli per la Sfida remiera internazionale delle università. Assegnate inoltre le borse di studio “Bravi nello studio, bravi nello sport” e alcuni attestati di partecipazione a corsi formativi.