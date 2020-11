Curarsi dal Covid a Mestre in albergo: soluzioni anche per famiglie

Curarsi dal Covid a Mestre? Anche in albergo: è nato il ‘Covid Hotel’ secondo le indicazioni dell’Ulss 3 Serenissima.

Le soluzioni abitative temporanee adatte anche per famiglie si trovano all’interno di nuovi hotel che, in questo periodo di ‘magra’, diventano anche mini-appartamenti per i nuclei che li necessitano.

Ci sono camere





con servizi e piccola cucina. E naturalmente tutti gli altri servizi accessori utili per la permanenza.

E’ così fatto il Covid hotel, già individuato a Mestre, dall’Ulss 3 Serenissima per chi non può fare, ad esempio, la quarantena a casa propria.

Si tratta di

di spazi che più che camere d’albergo si presentano come miniappartamenti, spazi che garantiranno un buon livello di vivibilità a chi vi abiterà, ad esempio anche in una situazione di positività dopo la dimissione dall’Ospedale.

Il “Covid-Hotel” individuato per l’area veneziana è una struttura moderna e di recente costruzione.

Si trova a Mestre e possiede camere ampie, con





una dotazione di servizi igienici di alto livello, e nelle quali è presente un completo angolo cottura che rappresenta una vera e propria piccola cucina.

Alcune delle camere, ancora più ampie, potranno accogliere più persone, ad esempio coniugi che debbano “scontare” insieme il periodo dell’isolamento, magari anche con uno o più figli, o altri familiari.

Con la struttura che svolgerà la funzione di Covid-Hotel per tutto il territorio provinciale, l’Ulss 3 Serenissima ha siglato oggi una convenzione





dopo approfonditi sopralluoghi effettuati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda sanitaria.

(foto da archivio. Articolo 16/11/2020 coronavirus/covid alberghi per quarantena mestre)