Il Crocifisso di san Moisè, dopo ‘l’acqua granda’ di Venezia, ritorna al suo posto grazie a Venetian Heritage

Il 12 novembre 2019 Venezia fu inondata da un’eccezionale marea che sfortunatamente danneggiò gravemente il nostro patrimonio artistico.

Venetian Heritage all’indomani dell’Acqua Granda lanciò la campagna #supportvenice con l’intento di raccogliere fondi per finanziare urgenti interventi di restauro conservativo di alcune opere d’arte colpite dall’inondazione.

Grazie a questa iniziativa furono raccolti 238.262,00 €, i quali sono stati devoluti per i seguenti interventi: il restauro conservativo di una porzione del pavimento a mosaico della Basilica di San Marco; il restauro del monumento al doge Francesco Morosini nella chiesa di Santo Stefano; e il restauro del crocifisso ligneo di Giuseppe Torretti conservato nella chiesa di San Moisè.

Il Crocifisso di san Moisè rappresenta uno dei capolavori lignei di Giuseppe Torretti (1664-1743), scultore e intagliatore “ingegnosissimo”, tra i più rinomati artisti del Settecento veneziano, autore prediletto dei nobili Manin e fondatore di una bottega in cui, dopo la morte, transitò anche il giovanissimo Canova.

Scolpita in legno di cirmolo nel 1711, l’opera, usata come asta processionale, colpiva e colpisce sia per l’immagine sofferente di Cristo, raffigurato vivo ma pervaso dai dolori e spasmi dell’agonia, sia per la croce su cui è issato. Composta di lamine di tartaruga, inserti di madreperla e bronzi dorati, l’opera si impone come prezioso lavoro di “singolare arteficio” e esempio di altissima qualità dell’artigianato veneziano dell’epoca.

Finita a ‘mollo’ durante l’Acqua Granda del novembre 2019, l’intervento di restauro finanziato da Venetian Heritage ha consolidato la struttura complessiva dell’opera reintegrando le varie lacune.

Al termine del restauro, per celebrare il recupero del magnifico Crocifisso ligneo e grazie alla collaborazione della Curia Patriarcale di Venezia e della Direzione regionale Musei Veneto e al generoso contributo di Paula Cussi, Venetian Heritage ha organizzato una speciale esposizione presso il Museo di Palazzo Grimani dedicata al Crocifisso del Torretti restaurato, e ha finanziato il volume REVIXIT Un capolavoro intagliato di Giuseppe Torretti restaurato da Venetian Heritage, edito da Marsilio Editori, che grazie agli studi eseguiti da Monica De Vincenti e Maichol Clemente, illustra l’eccezionalità del Crocifisso ligneo con un saggio dedicato allo scultore Giuseppe Torretti e alla sua opera, corredato da una esaustiva campagna fotografica realizzata da Matteo De Fina, e da una relazione tecnica che illustra il delicato intervento eseguito da Alvise Boccanegra.

Venetian Heritage, ancora una volta, ha promosso il restauro e lo studio dell’ancor poco nota scultura veneta ed è orgogliosa di poter restituire, nel giorno del secondo anniversario del catastrofico evento, il Crocifisso alla comunità di S. Moisè e ai cultori dell’arte.

In occasione di questo ritorno, il giorno 12 novembre alle ore 17.30 avrà luogo presso la chiesa di san Moisè una celebrazione presieduta dal Patriarca di Venezia S.E.R. Francesco Moraglia.