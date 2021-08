Cristiano Ronaldo ha tradito la Juve? Ma se le azioni valgono di più

Cristiano Ronaldo ha tradito la Juve? E’ questo il sentimento che combatte dentro i tifosi che si sentono abbandonati da CR7 che sembra aver girato le spalle al bianconero.

Ma il titolo in borsa è salito con la partenza del fuoriclasse.

Ciò significa che per gli investitori c’è più fiducia senza Cristiano.

L’ultima seduta è andata infatti al rialzo per la Juventus in Piazza Affari.

Il titolo della società bianconera, piuttosto mosso, sale del 2% a 0,79 euro, dopo aver toccato un massimo di giornata oltre quota 0,8.

Forti gli scambi: in una seduta molto sottile per ora per la Borsa di Milano, sono passate di mano 12 milioni di azioni, contro i 2,2 milioni della vigilia.

La partenza di CR7 vale di più della sua ipotetica permanenza, dunque.

Si può dire serenamente che l’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus è pacificamente e definitivamente terminata.

Il portoghese oggi ha decollato dall’aeroporto di Torino Caselle con un volo privato.

Il suo futuro sembrava ormai al Manchester City, ma dall’Inghilterra emerge un’ultima ora.

Il club di Guardiola avrebbe rinunciato all’operazione e ora ci sarebbe lo United.

I Red Devils sarebbero vicini a chiudere per l’asso portoghese e il tecnico Solksjaer non vede l’ora di allenarlo: “Abbiamo sempre avuto un buon feeling. So che anche Bruno Fernandes gli ha parlato. Dovesse lasciare la Juventus, sa che ci siamo”, ha detto.