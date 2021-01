Covid: Veneto, +2.076 contagi e 101 morti. Zaia: “Prolungare orari bar”

Covid in Veneto che segna un altro punto negativo statistico. Sono altri 2.076 i contagi in più con 101 morti i numeri della progressione delle ultime 24 ore.

Il Veneto oggi (giovedì ore 13) registra 2.076 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore nel bollettino della Regione con altre 101 persone decedute.

Il dato degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 293.795, quello dei morti a 7.785.

Nei reparti medici si trovano 2.869 pazienti Covid (-119), nelle terapie intensive 351 (-9).

Gli attualmente positivi

sono 79.825 (-2.145).

Il presidente Zaia però non ritiene ci sia motivo di ulteriore preoccupazione supplementare, dato che invece pensa ad una piccola concessione a bar e ristoranti aggiuntiva.

“Abbiamo chiesto, noi e altre Regioni, che nel testo finale del dpcm venga rivisto il tema dell’asporto negato dopo le 18 per i bar”, ha annunciato.

“I lavoratori perbene lanciano un grido d’allarme e sono

in difficoltà” ha anche dichiarato il Presidente del Veneto Luca Zaia parlando della protesta dei ristoratori.

“Siamo in un contesto nel quale – aggiunge – i ristori non stanno arrivando come promesso”.