Covid, oltre 11mila casi in un giorno in Italia, dato peggiore da maggio

Covid, oltre 11mila casi in un giorno, è il dato peggiore da maggio.

E’ il nuovo picco di casi di Covid in Italia, è stato registrato sabato: 11.555 in un giorno.

Il Governo sta correndo ai ripari, novità sono attese nel Cdm di giovedì.

“Molto probabilmente a dicembre ci sarà una sorta di super green pass”, afferma Brunetta.

Ieri, intanto, sono tornate a protestare le persone no-pass: alta tensione a Milano mentre in 4mila erano senza mascherine al Circo Massimo a Roma.

Il virus dilaga in Europa. Da domani l’Austria entra in lockdown, mentre la curva è ancora in salita in Germania.

nei paesi dell’est la pandemia colpisce duro a causa della mancanza di un piano di vaccinazioni capillare.