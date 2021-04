Covid, ministro Speranza: “Situazione in Europa non è semplice”. Ultima ora

Covid, il ministro Speranza ha parlato pochi minuti fa ospite in un convegno: “La situazione in Europa non è semplice”, facendo esplicitamente riferimento alle difficoltà degli altri paesi.

“La situazione in Europa non è facile. La Francia è in lockdown, la Germania invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti”.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha così parlato al convegno organizzato da Fratelli d’Italia ‘Riapri Italia’.

“Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e,

sulla base dei numeri che abbiamo, una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione, ciò significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene”.

E poi l’avvertimento, sulla base della situazione degli altri paesi europei: “La situazione in Europa non è facile, con la Francia in lockdown e la Germania che invece invoca un nuovo lockdown. Da noi le chiusure

e le aree rosse delle ultime settimane stanno portando i primi risultati. Oggi diverse Regioni andranno in area arancione. Ma dobbiamo essere molto prudenti”.

» ti potrebbe interessare anche: “Covid in Germania “Catastrofico a causa delle varianti”. Lockdown prorogato“