Covid in Veneto: tendenza al miglioramento. “Si può pensare di riaprire i ricoveri”

Covid: la situazione in Veneto può essere definita altalenante all’interno di un trend di miglioramento.

“I positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 621” ha annunciato il Presidente Luca Zaia. “Questo corrisponde – spiega – ad una incidenza dell’1,58”.

621 nuovi contagi Covid e 76 decessi nelle ultime 24 ore in Veneto confermano che per i nuovi positivi si tratta di un leggero rialzo dei casi rispetto a ieri (erano +510).

Tra i coefficienti positivi vi è la continua discesa dei dati clinici: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 1.906 malati Covid (-57), nelle terapie intensive 222 (-15).

L’aggiornamento di oggi (martedì) porta

il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia a 313.316, quello delle vittime a 9.046.

“L’andamento della pandemia è in calo e lo vediamo nei pazienti in ospedale e nei malati che si stanno curando a casa”, ha ribadito durante l’incontro con la stampa il direttore generale della sanità del Veneto Luciano Flor.

Una situazione in miglioramento che potrebbe permettere alla regione, rileva, di pensare “alla riattivazione dei ricoveri programmati in area medica e chirurgica”.