Covid in Veneto torna a salire: Rt vicino a zona arancione

Covid in Veneto: Rt = 0.95.

Tutti gli appelli del presidente Zaia, evidentemente, non vengono molto ascoltati.

Le riaperture, seppur parziali, stanno portando ad un primo risultato inatteso: il Veneto torna vicino alla zona arancione.

L’assessore Lanzarin ribadisce: “E’ un dato che preoccupa, decisivi sono i comportamenti per questo”.

Sono evidentemente bastati alcuni giorni di rilassamento per far credere alle persone che ci fosse un libera-tutti.

Invece il virus è sempre presente e l’evoluzione del Covid in Veneto vede ad oggi un Rt in aumento a 0,95, con un’incidenza di 97 casi ogni 100.000 abitanti.

Sono queste le anticipazioni del servizio di Prevenzione della Regione in vista della cabina di regia di domani, illustrate oggi dall’assessore Manuela Lanzarin.

Se il dato dell’incidenza “è buono”, quello dell’Rt a 0,95 “è ad un passo dalla fascia arancione – ha spiegato Lanzarin, – Ed è un dato che ci preoccupa, al quale dobbiamo porre la dovuta attenzione, perché riguarda i comportamenti di ciascuno, e richiama alla necessità del rispetto delle regole: mascherina, distanziamento, disinfezione delle mani”.

Migliori invece i parametri relativi all’occupazione ospedaliera, pari al 15%, sia per le aree non critiche degli ospedali, sia per le terapie intensive.

Il Veneto oggi presenta altri 850 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore.

In Regione, inoltre, si registrano altri 7 morti in 24 ore.

Gli infetti totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 415.822 e le vittime totali a 11.404.

E’ in continua discesa, intanto, la curva dei ricoveri negli ospedali.

Nei normali reparti medici i ricoverati sono 1.113 oggi (-50).

Nelle rianimazioni i posti letto occupati da pazienti Covid sono 168 (-5).

I numeri sono quelli ufficiali del bollettino della Regione Veneto.