Covid in Veneto oggi (domenica 07/11/2021), numeri ancora alti

Covid in Veneto con sempre alto numero di casi Covid-19 accertati.

Nelle ultime 24 ore: 708 i nuovi positivi che portano il totale dei contagiati a 484.946.

Il bollettino regionale segnala inoltre 2 decessi che portano a complessivi 11.854 vittime.

Sono 12.616 gli attuali positivi, 513 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

La situazione dei posti letti occupati cresce leggermente, con 243 ricoverati in area non critica (+8) e 50 (+3) nelle terapie intensive.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrati 10.209 vaccini: di cui 1.115 prime dosi, 3.704 per cicli completi, e 5.390 per la terza dose.

REPORT NUOVI CASI IN VENETO PER PROVINCIA DELLE ULTIME 24 ORE

Padova 204

Treviso 105

Venezia 98

Verona 123

Vicenza 123

Belluno 18

Rovigo 27

REPORT CASI ATTUALMENTE POSITIVI IN VENETO PER PROVINCIA OGGI

Padova 2379

Treviso 1377

Venezia 1812

Verona 1647

Vicenza 1791

Belluno 321

Rovigo 497

PERSONE RICOVERATE NEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di medicina 4

Ospedale dell’Angelo di Mestre reparti di terapia intensiva 1

Ospedale Civile di Venezia reparti di medicina 2

Ospedale Civile di Venezia reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Dolo reparti di medicina 14

Ospedale di Dolo reparti di terapia intensiva 3

Ospedale di Jesolo reparti di medicina 10

Ospedale di Jesolo reparti di terapia intensiva 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di medicina 0

Ospedale di San Donà di Piave reparti di terapia intensiva 1

Ospedale di Portogruaro reparti di medicina 0

Ospedale di Portogruaro reparti di terapia intensiva 1