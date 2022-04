Covid in Veneto, numeri sempre alti

Numeri sempre alti anche per il bollettino quotidiano di oggi dei contagi Covid in Veneto.

Nelle ultime 24 ore sono 6.354 i nuovi positivi in 24 ore, in rialzo rispetto ai 6.325 di ieri.

Si registrano anche 13 morti.

Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia arriva così a quota 1.591.636, quello delle vittime a 14.333.

Scende il dato dei soggetti attualmente positivi, 77.424 contro i 78.010 di ieri.

Migliora la situazione dei numeri ospedalieri, con 871 malati Covid ricoverati in area medica (contro gli 871 di 24 ore fa) e 39 (-4) in terapia intensiva.