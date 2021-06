Covid in aumento in Inghilterra: crescita esponenziale

Covid in aumento nel Regno Unito, Sebastiani: “Crescita esponenziale in Gran Bretagna”.

In Europa casi in generale calo, ma la situazione non è parallela ovunque: vi è allerta di nuovo per alcuni Paesi.

Da quattro settimane, ad esempio, la Gran Bretagna (l’ultima ad uscire dal lockdown) è nuovamente in una fase di crescita esponenziale dei contagi.

Nel Regno Unito si calcola un tempo di raddoppio dei casi di circa sette giorni.

Fortunatamente il dato non si riflette ancora in maniera significativa sui decessi, che fanno registrare solo un leggero aumento non statisticamente significativo.

In ogni caso, mentre la pandemia sembra tirare il freno in tutta Europa, restano comunque diversi Paesi dove l’incidenza dei casi rapportata alla popolazione è due o tre volte superiore a quella italiana.

A segnalarli, anche in vista delle vacanze all’estero di molti italiani, è il matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac).

La situazione britannica “risente della nuova variante Delta del virus, più aggressiva, ma anche della campagna vaccinale che ha puntato a incrementare soprattutto il numero delle prime dosi”, sottolinea l’esperto.

Un altro exploit di casi “si sta registrando in Russia, dove la crescita però al momento è ancora lineare e non esponenziale”.

I vari Paesi europei hanno curve di contagio generalmente in calo, ma la situazione non è sempre paragonabile alla nostra.

“Ci sono Paesi dove l’incidenza è anche due o tre volte superiore a quella italiana: mi riferisco ad esempio a Danimarca, Svezia, Olanda, Belgio, ma anche Paesi che sono spesso meta di vacanze, come Grecia, Slovenia, Francia e Spagna”.

Lo spostamento all’estero dei turisti potrà favorire l’importazione di nuove varianti in Italia, “e per questo – conclude Sebastiani – resta fondamentale il sequenziamento genetico, che ancora non viene fatto in maniera adeguata”.