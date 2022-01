Il Covid entra in casa a Feltre: morta a 39 anni, grave marito e suo padre (vaccinato)

Ancora storie di Covid, purtroppo. Questa volta da Feltre dove arriva notizia di una famiglia distrutta.

Ilenia Turrin, 39 anni, non vaccinata, di Feltre, è venuta a mancare in casa la sera del 5 gennaio. Nella stessa casa, in isolamento, vi era già il marito che era risultato positivo il 27 dicembre, a sua volta non vaccinato. Successivamente, infine, sono risultati positivi anche i suoceri che abitano al piano di sopra (vaccinati).

Ilenia Turrin, a soli 39 anni, è la povera vittima, la più grande di questo dramma che si è sviluppato tra le mura domestiche, ma la morsa del virus non ha attenuato per questo la sua presa. Suo marito Oscar e suo suocero, il giorno prima del funerale della giovane donna, sono stati ricoverati e posti sotto ossigeno.

Tra le pieghe del dramma alcuni interrogativi che restano sospesi. Come quelli che riguardano la donna che, quando ha cominciato a stare male, con tosse e febbre molto alta, avrebbe ricevuto solo due numeri telefonici a cui rivolgersi che, evidentemente, non sarebbero stati molto utili.

Il 118 è stato chiamato giovedì mattina e non ha potuto che constatare il decesso della donna, avvenuto verosimilmente durante la notte, e ricoverare il marito. Gli infermieri sono poi tornati nella casa nel pomeriggio per ricoverare anche suo padre.

Oggi padre e figlio si trovano ricoverati e intubati in Pneumologia. Non hanno potuto nemmeno dare l’addio alla loro congiunta il giorno della tumulazione. Un altro indice del capitolo della tragedia che a volte colpisce un’intera famiglia. La madre, invece, suocera della defunta, è a casa con positività e sintomi, ma fortunatamente non necessita di ricovero in ospedale.