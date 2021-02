Il Comune di Venezia mette sul piatto 4,5 milioni di contributo per la Tari per le imprese.

Il contributo andrà a sostegno delle attività per il pagamento della Tari (tassa comunale sui rifiuti).

La decisione è stata presa dal Comune di Venezia oggi.

“Un importo importante e un aiuto per le aziende che arrivano da un anno di difficoltà e calo dei fatturati”, come spiegato oggi in conferenza stampa dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e dall’assessore al Bilancio Michele Zuin.

A dicembre 2020 sono state infatti rinviate le scadenze dell’anno 2020 al 16 marzo e al 16 maggio 2021 per le attività per le quali era stato sospeso l’invio del dovuto.

Per hotel, ristoranti, bar il contributo sarà possibile a prescindere dal numero dei dipendenti, diminuzione fatturato, e altro.

Per le piccole imprese e partite iva a patto che rispettino i requisiti dimensionali (numero dipendenti/fatturato/attivo patrimoniale) e che abbiano subito una diminuzione di fatturato nel 2020 rispetto al 2019 in una percentuale da fissare.

Il contributo coprirà una percentuale del dovuto per la Tari 2020

e comunque nel limite complessivo di 4,5 milioni, a condizione che siano in regola con i pagamenti, ovvero che abbiano piani di rientro approvati e rispettati.

La percentuale del contributo dipenderà dal numero di domande presentate, ma nel limite totale dei 4,5 milioni.

Le aziende dovranno inoltre essere in regola con i pagamenti o con piani di rientro approvati e rispettati.

Inoltre, non devono avere contenziosi aperti sulla Tares dell’anno 2020 e precedenti.

Chi vorrà richiedere il contributo per la Tari dovrà presentare domanda entro il 30 giugno “Così da dare tempo alla gente di organizzarsi – ha spiegato l’assessore Zuin – vi sarà una verifica dell’importo e del calcolo del contributo, una comunicazione al richiedente del contributo, l’accettazione del contributo e l’assunzione dell’impegno, infine erogazione del contributo”.

Assessore e sindaco hanno inoltre ricordato che l’Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) aveva previsto la riduzione massima del 25% della quota variabile per le attività potenzialmente chiuse durante il primo lockdown.

Tale agevolazione, che si aggiunge a quella oggi illustrata e che varrà all’incirca 3 milioni di euro, verrà coperta dal Comune di Venezia senza ricadute sugli altri contribuenti.

(foto da archivio)