Cos’è successo tra Conte e Agnelli alla fine di Juventus – Inter?

Inutile chiederlo agli interessati. Tra i tesserati c’è una regola non scritta per cui non deve trapelare mai nulla di sconveniente. Sono rarissime le eccezioni.

Così, non resta che ricostruire l’accaduto.

Partiamo dalla fine.

Conte – allenatore dell’Inter – concede nel dopopartita la consueta intervista alla Rai e i suoi concetti sono interessanti: “Bisognerebbe che ci fosse più sportività. Ci vuole rispetto per chi lavora. La Juventus dovrebbe dire la verità. Anche il quarto uomo dovrebbe aver sentito e visto cosa è successo. Ci vuole più educazione”.

Dunque, qualcosa

è successo e la Juventus – secondo Conte – dovrebbe dirlo e quantomeno avere rispetto ed educazione.

Continuiamo nella ricostruzione.

Secondo una voce durante tutto il primo tempo dalla tribuna sarebbero partiti insulti all’indirizzo del tecnico nerazzurro.

Un dileggio continuo che sarebbe arrivato bello chiaro al destinatario dato che i rumori allo stadio non sono poi molti in mancanza del pubblico.

Il perché?

E’ noto che Conte ha lasciato la Juventus in maniera poco cordiale e che i dirigenti bianconeri accusano Conte di comportamento non adeguato durante la permanenza juventina. E forse le asperità non sono ancora superate.

Fatto sta che al fischio di fine primo tempo

l’allenatore si sarebbe rivolto verso la tribuna, indirizzando i suoi strali in particolare verso Agnelli e Nedved.

Scambio di ‘gentilezze’ e forse qualche insulto è rimbalzato tra le due parti e di nuovo forse -anche se questo pare confermato dalla TV – ci sarebbe stato il famoso “gesto del dito medio” mostrato all’indirizzo dei dirigenti juventini.

Di certo cosa c’è?

Che a fine partita le telecamere dello Stadium hanno catturato il presidente bianconero Andrea Agnelli mentre scendeva le scale della tribuna mentre pareva infuriato.

C’è chi si è preso la briga di leggere il labiale interpretandolo con: “Vaff… , str… , stai zitto ora cogl…” in direzione del campo (e delle panchine).

Ma anche su questo non c’è e non ci sarà mai una conferma ufficiale.

Juventus – Inter, semifinale di Coppa Italia, terminerà così?

(foto: il presunto gesto del ‘dito medio’ di Antonio Conte dalle immagini TV)