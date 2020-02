Coronavirus: Zaia, due casi sospetti in Veneto. Ultima ora

Coronavirus: Zaia all’ANSA: “Ci sono due casi sospetti in Veneto. Attendiamo seconde analisi da Spallanzani”.

Ci sono due casi sospetti di persone contagiate dal virus cinese in Veneto. Lo ha reso noto, interpellato dall’ANSA, il presidente della Regione, Luca zaia.

“Ci sono due casi sospetti, due cittadini veneti – dice Zaia – Ora stiamo attendendo le seconde analisi dall’istituto Spallanzani”.

Zaia ha già sentito il commissario Angelo Borrelli, e ora si sta recando nella sede dell’unità di crisi per il Veneto, in via degli Scrovegni a Padova.