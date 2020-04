Coronavirus veneziano: 4 decessi. Morto pescatore chioggiotto, aveva 67 anni

Coronavirus nel veneziano: quattro morti (tra cui tre veneziani) morti nelle ultime 24 ore ma è un dato travolto dall’ondata di positività che deriva dagli altri numeri. Lentamente (abbastanza lentamente, in realtà, come si può vedere dalla tabella in fondo) si abbassano i ricoveri in Terapia Intensiva, si abbassano i ricoveri negli altri reparti, aumentano i guariti, aumentano i dimessi. Oggettivamente si fatica a ricordare che la pandemia non è finita ma sta solo migliorando e si rischia di essere presi a male parole dalla schiera di persone che aspetta e scalpita per le riaperture. Il trend attuale vuole così, anche per questo l’Azienda Zero da oggi fornirà i dati solo una volta al giorno anziché due com’è stato finora.

Nel veneziano aumentano i nuovi casi di positività al virus ma solo di 35 unità in un giorno.

Sono 1124 i casi positivi attuali e ci sono 107 guariti.

10.618 in tutto il Veneto (-182).

Abbiamo 253 ricoverati con sintomi e questo numero si è abbassato di 4 unità nelle ultime 24 ore.

871 persone sono curate a casa e questo numero si è invece abbassato di 69 unità.

Non cambiano sostanzialmente le situazioni nei nostri ospedali cittadini (Mestre e Venezia) rispetto a ieri, mentre si ingrossano le fila dei ricoverati “immunizzati” (*).

MORTI NEL VENEZIANO

Sono 186 le persone decedute in totale nella nostra area. Gli ultimi che si aggiungono a questo triste elenco sono tre veneziani e una signora residente a Padova deceduta a Dolo.

Sono 1.026 i morti in tutto il Veneto con un aumento di 45 sul giorno precedente.

Clita Veronese, 94 anni, di Chioggia, è deceduta in una casa di riposo di Chioggia.

Loris Boscolo Bielo, 67 anni, di Sottomarina, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Tarcisio Gorgi, 90 anni, di Santa Maria di Sala, ospite di casa di riposo, è deceduto all’ospedale di Dolo.

Rina Manfrin, 87 anni, di Piove di Sacco (Padova), è deceduta all’ospedale di Dolo.

RICOVERI NEL VENEZIANO

Ospedale dell’Angelo di Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 29

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 8

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: -1

Ricoverati negativizzati 21

Deceduti: 33

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 60

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Civile di Venezia

Ricoverati in reparti non intensivi: 8

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 6

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati 7

Deceduti: 11

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 19

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Mirano

Ricoverati in reparti non intensivi: 1

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati 2

Deceduti: 6

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 9

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Dolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 78

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 8

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati 25

Deceduti: 50

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: +3

Dimessi: 60

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale di Chioggia

Ricoverati in reparti non intensivi: 2

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati 1

Deceduti: 5

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ospedale Villa Salus Mestre

Ricoverati in reparti non intensivi: 49

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ricoverati negativizzati 15

Deceduti: 4

Deceduti in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 55

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +1

Ospedale di Jesolo

Ricoverati in reparti non intensivi: 33

Ricoverati in reparti non intensivi in più o in meno rispetto al giorno precedente: -3

Ricoverati in reparti di malattia intensiva: 4

Ricoverati in reparti di malattia intensiva in più o in meno rispetto al giorno precedente: 0

Ricoverati negativizzati 14

Deceduti: 23

Deceduti in più rispetto al giorno precedente: 0

Dimessi: 57

Dimessi in più o in meno rispetto al giorno precedente: +4

(*) Secondo la definizione dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa, è ipotizzato che il Sars-Cov2 si comporti come gli altri virus e dunque un soggetto che sia stato infettato rimanga, una volta guarito, in qualche modo protetto sviluppando una forma di immunità. Sui tempi di durata dell’immunizzazione, al momento, non vi è certezza scientifica. Il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano, ha spiegato che alcune patologie infettive danno immunità a vita, altre, come la Sars, hanno una copertura di circa un anno.