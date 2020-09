Coronavirus nel veneziano: +17. Bambino positivo in asilo: tutti a casa

Coronavirus del Veneziano che apre l’aggiornamento con la notizia di una positività in un asilo. A essere scoperto positivo un piccolo di due anni e mezzo di una scuola per l’infanzia paritaria di Portogruaro. Definito “il primo caso in una scuola del veneziano”, anche se in realtà tutti riapriranno da domani, il piccolo era a casa da qualche giorno con un po’ di febbre. Disposto il test, è risultato positivo.

Nessun pericolo per il bambino, grandi disagi invece per il suo “ambiente”. A Portogruaro classe chiusa con 17 piccoli e due maestre a casa, oltre a 17 coppie di genitori in isolamento.

Venezia e provincia conta oggi 1.367 persone in isolamento (aggiornamento di sabato 12/09). Nel report del giorno precedente ne risultavano 1464.

I “nuovi casi” scoperti nel veneziano sono 19, quelli del giorni prima erano 37.

410 gli “attualmente positivi”, ieri se ne segnalavano 412.

La nota più dolente anche oggi riguarda i ricoveri che vede oggi 25 persone in un letto di ospedale (il giorno prima ne erano stati segnalati 27). I ricoverati all’Ospedale di Dolo sono ora 19 con una persona in rianimazione.

Sono 3 i degenti all’Ospedale dell’Angelo di Mestre mentre sono 3 anche quelli ricoverati nel “veneziano” Ospedale Civile di Venezia.

(foto da archivio)