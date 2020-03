Coronavirus: Venezia, Salone nautico slitta al 2021

Il Salone nautico di Venezia previsto all’Arsenale è stato spostato al 2021. Lo ha reso noto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ha rilevato come fosse poco opportuno fare la manifestazione in un periodo incerto per l’emergenza Coronavirus e al sovrapporsi, proprio per i vari slittamenti di manifestazioni del genere e non solo, a causa del’emergenza sanitaria.

Brugnaro ha rilevato che in primo piano viene la salute e, per quanto riguarda altri aspetti bisogna rispettare “il momento delicato in cui stiamo vivendo”.