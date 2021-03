Coronavirus Venezia, iniziata risalita. Veneziano provincia con più casi

Coronavirus Venezia: la risalita mostra graficamente la curva di nuovo decisamente tendente al rialzo.

Tra le 17 di martedì e le 17 di mercoledì sera sono in totale 190 i nuovi casi di contagio.

Ancora fortunatamente bassi i coefficienti dei ricoveri e dei decessi ma l’esperienza già fatta nella pandemia ci ha mostrato finora che il primo valore a crescere è quello dei contagi con gli altri, di conseguenza, che seguono a distanza di giorni.

Il virus (o una sua variante) è tornato a circolare con decisione. La percezione di ciò si può avere controllando l’ultimo bollettino regionale ufficiale.

Emesso ieri, mercoledì sera alle ore 17, nella colonna “delta” mostra le variazioni rispetto al bollettino precedente targato nella stessa mercoledì mattina ore 8: la variazione è di 121 nuovi casi in 11 ore.

Un aumento a tre cifre in mezza giornata non capitava più da molto tempo.

Nel dettaglio gli aumenti per nuovi casi scoperti con i tamponi nelle province in 11 ore sono:

121 Venezia, Padova 120, Vicenza 70,

Treviso 51, Belluno 49, Rovigo 26, Verona 17, (persone domiciliate fuori Veneto 10), (ancora da assegnare 1).

In totale nel Veneto in 11 ore sono stati registrati 465 nuovi casi positivi.

Gli attualmente positivi nella città Metropolitana di Venezia sono saliti a 4.272.

Ricoverati: Venezia e provincia conta 152 persone ricoverati.

Decessi: sono tre le vittime nel Veneziano.

La situazione si va complicando anche a livello regionale, tanto che potrebbero essere gli ultimi giorni di ‘zona gialla’ per il Veneto, come è emerso mercoledì dal consueto punto stampa di aggiornamento.

“Da qualche giorno c’è un aumento dei casi – conferma Luca Zaia –

Abbiamo parametri che indicano il rischio di un passaggio alla zona arancione da venerdì”.

A preoccupare la Regione è l’aumento dell’indice Rt, attualmente a 0,95-0,94. Il nuovo dato settimanale lo si attende non sotto l’1.

E oltre alla diffusione del contagi, sono anche i numero degli ospedali a segnalare che la situazione va verso il peggioramento: l’ultimo report parla di 22 nuovi ricoveri in area non critica (sono 1.194 i letti occupati) e 10 ingressi in terapia intensiva, con 155 ricoverati totali.

I nuovi casi Covid sono 1.272 nelle ultime 24 ore, con il totale a 336.750, e si contano 17 vittime, per un dato complessivo di 9.891.

La campagna vaccinale intanto prosegue: sono 118.383 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid; in tutto le dosi inoculate sono 356.833, e 238.5050 coloro che ne hanno ricevuta una.

Le dosi disponibili sono complessivamente 564.020.