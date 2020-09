Coronavirus Venezia: un ricoverato in terapia intensiva all’Angelo

Coronavirus Venezia: il dato principale dell’aggiornamento di lunedì sera riguarda senz’altro i ricoveri.

Sono complessivamente 23 i pazienti ricoverati nel veneziano. Erano 24 domenica, ma non c’è il tempo di festeggiare per eventuali dimissioni di pazienti che si deve registrare un altro ricovero in terapia intensiva, questa volta all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Ora sono due i pazienti in Rianimazione nel veneziano, uno a Mestre e uno a Dolo.

A concludere il conto dei ricoverati: in “degenza comune” altri due pazienti all’ “Angelo”, due pazienti sono ricoverati all’ Ospedale Civile di Venezia, 17 sono i degenti all’Ospedale di Dolo.

19, invece, i nuovi tamponi positivi scoperti nel veneziano nelle ultime 24 ore.

Intanto la prima campanella scolastica viene definita superata senza grosse problematiche. In provincia una mamma è stata scoperta positiva, ma il caso non è riconducibile alla scuola. Un bambino, sempre in provincia, ha dato di stomaco durante le lezioni ma il virus pare non c’entrare.

Mascherine per tutti, quasi sempre portate da casa nello zainetto, con i bidelli comunque pronti a consegnarne di nuove all’ingresso. I trasporti paiono aver retto ovunque, quasi sempre non arrivando nemmeno alla quota massima prevista dell’80%.