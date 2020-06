Coronavirus Venezia e Regione. I dati aggiornati

Coronavirus a Venezia.

Nessun nuovo caso. La casella dei casi totali con tampone positivo nell’ultimo report (ore 17 di martedì 9 giugno, Azienda Zero) indica 2668 che è lo stesso numero del giorno prima.

I casi attualmente positivi sono 100 nel veneziano (ieri erano 105).

Nessun nuovo decesso.

16 persone sono ricoverate con questa distribuzione: 6 a Dolo e 10 a Villa Salus di Mestre. Nessun ricovero nelle terapie intensive.

Coronavirus nel Veneto.

Solo 3 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore.

Il numero complessivo nella regione è di 19.190 infetti dall’inizio dell’epidemia.

Registrato un nuovo decesso, ora il numero totale dei morti ammonta a 1.961.

Nelle terapie intensive rimangono 15 malati, tutti già negativizzati.

Differenze tra regioni.

Per quanto riguarda i confronti tra le regioni, questi i dati degli ‘attualmente positivi’ nei territori ove ci sono oltre 1000 casi:

18.297 in Lombardia (-1.022)

3.671 in Piemonte (-195)

2.570 nel Lazio (-45)

2.156 in Emilia-Romagna (-126)

1.004 in Veneto (-76)

Coronavirus in Italia.

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E’ di 235.561 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 283 casi, quando si era registrata una crescita di 280. (Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti).

In Lombardia i nuovi contagiati sono 192 in più, mentre ieri l’incremento era stato di 194 casi, pari al 67,8% dell’aumento odierno in Italia.

Dai dati della Protezione Civile emerge che la provincia di Bolzano e 5 regioni – Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Calabria – non hanno nuovi casi.

Sono invece 263 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 20 meno di ieri. Di questi, 96 sono in Lombardia, 11 meno di ieri.

I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.581, con un calo di 148 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 28.028, con un calo di 1.690 rispetto a ieri.

(Dati Protezione Civile martedì 9 giugno ore 18)