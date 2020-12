Coronavirus Venezia e provincia: numeri su. Altri 11 i decessi

Coronavirus che a Venezia e provincia non allenta la sua morsa nemmeno per le festività natalizie.

Numeri in aumento nella nostra provincia con:

590 nuovi casi nelle ultime 24 ore di monitoraggio;

11 morti in un giorno, cifra con la quale il numero complessivo dei decessi calpesta definitivamente la quota mille da inizio pandemia (1025).

Gli attualmente positivi oggi “attivi” sono 12.067.

Picco degli ingressi sui ricoveri: all’ospedale dell’Angelo nelle ultime 24 ore i ricoveri in area non critica sono aumentati addirittura di 17 unità (+1 in terapia intensiva).

54 i ricoverati con Covid oggi al SS. Giovanni e Paolo di Venezia, mentre il Covid hospital di Dolo (+2) oggi ospita 127 pazienti con 20 persone in terapia intensiva.

Alzando lo sguardo alla situazione

regionale, il bollettino delle 17 di ieri (domenica) ci informa che il Veneto è ancora la regione con il maggior aumento di positivi.

Le regioni che registrano, infatti, il maggior numero di tamponi positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, sono:

Veneto 3.337,

Emilia Romagna 1.283,

Lazio 977,

Sicilia 682,

Piemonte 470,

Lombardia 466.

In Veneto i numeri “di giornata” dicono che non accenna a fermarsi il dato dei positivi: nelle 24 ore il bollettino della Regione ha registrato 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652.

I decessi sono stati 52 (6.038 le morti complessive).

Il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5.

