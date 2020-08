Coronavirus veneziano: ‘solo’ 3 nuovi. Zaia conferma delicatezza caso bimba intubata

Coronavirus a Venezia di cui si parla attualmente soprattutto per il cluster della casa di riposo di Mestre. Si registrano, infatti, altri due decessi che portano a 6 il numero totale delle vittime all’Antica Scuola dei Battuti.

Un decesso si è registrato all’interno della casa di riposo, l’altro in ospedale dove era stato effettuato il ricovero dopo un aggravamento dei sintomi e positività al Covid.

Venezia e provincia, intanto, conta “solo” tre nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Sono 241 persone attualmente positive.

Le persone ricoverate sono attualmente 12, tutte a Dolo.

Nessun ricoverato in terapia intensiva.

AEROPORTI DEL VENETO

Come noto sono stati attivati “Punto-tamponi” per i viaggiatori di rientro o che entrano attraverso atterraggio nei nostri aeroporti. I risultati di questo screening, aggiornati a lunedì, evidenziano che sono risultati positivi 48 turisti rientrati. “A seconda delle regioni, – sottolinea Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità – il 25-40% dei casi sono stati importati da concittadini tornati da viaggi o da stranieri residenti in Italia”.

Sono in totale 13.919 tamponi effettuati a chi è rientrato in questi giorni da Paesi considerati a rischio.

I 48 positivi rappresentano una percentuale dello 0,344 sul totale dei tamponi effettuati in Veneto.

Il maggior numero di positivi (17) è stato riscontrato nel territorio a cui fa capo l’Azienda ospedaliera di Verona, che ha eseguito 2.386 test, seguita dall’Ulss 6 Euganea con 13, L’Ulss 9 Scaligera con 7, l’Ulss 2 Marca Trevigiana con 6, l’Azienda ospedaliera di Padova con 3.

L’Ulss 3 Serenissima ha “scoperto” 2 nuovi casi positivi tra i turisti di rientro al “Marco Polo” di Tessera.

In veneto, ad oggi, sono stati eseguiti 1.1380.000 dall’inizio dell’epidemia.

I positivi “scoperti” sono stati 21.256 (erano 18.950 al 18 maggio scorso).

Si tratta, ha spiegato il presidente della Regione, Luca Zaia, “di una ventina di positivi di media al giorno”.

I soggetti posti in isolamento domiciliare fiduciario in seguito a tampone in Veneto ammontano a 3.870.

BIMBA INTUBATA A PADOVA

La delicatezza del caso della bambina di 5 anni ricoverata in terapia intensiva a Padova è confermata dal presidente del Veneto, Luca Zaia.

“E’ un quadro clinico complicato”. “La situazione della piccola – ha aggiunto – è monitorata dai rianimatori.

“Siamo preoccupati perché è una bimba di età pediatrica”.

Zaia ha spiegato che, oltre che dal virus, la piccola “è affetta anche da altre patologie”.