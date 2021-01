Coronavirus Venezia: chiuso Annus horribilis. I numeri del primo giorno dell’anno

Coronavirus Venezia e provincia che ricorderanno dicembre 2020 come il mese più nero della loro storia. E’ l’ultimo mese, quello appena abbandonato da due giorni soli, ciò significa che non ci siamo lasciati niente ancora alle spalle.

Dicembre ha contato 473 morti, il maggior numero mensile di decessi contrassegnati da “Covid” da quando è cominciata questa emergenza.

Ieri, primo giorno dell’anno, numeri ancora in crescita nella nostra provincia: 754 nuovi contagi.

Come noto, una percentuale di positivi necessita di ricovero: 575 persone sono ricoverate “Covid” nel Veneziano oggi con un aumento di altri 7 nell’ultimo giorno. Di loro, 69 persone

occupano un letto di terapia intensiva.

Si tratta di un numero enorme per la richiesta di risorse sanitarie che implica.

Decessi registrati l’1/1 a Venezia e provincia: altre 12 persone hanno perso la vita.

Per noi veneziani, inoltre, inutile cercare conforto sui numeri di rango regionale.

Il nuovo anno non è iniziato in Veneto in maniera positiva: numeri ancora molto pesanti sul fronte del Covid.

4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 il primo gennaio 2021 (il giorno prima erano stati 4.800).

Le vittime sono state 90 nell’ultimo giorno.

Il dato

totale dei decessi si aggiorna così a 6.629.

Negli ospedali la pressione resta alta: 3.386 i posti occupati.

Salgono i pazienti Covid nelle terapie intensive arrivando a 401 (+7).