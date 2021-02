Coronavirus Venezia: in calo ma altri 13 decessi. Addio al barbiere del Lido

Coronavirus Venezia: un trend che viene ormai definito ‘in calo’ anche se non deve far pensare di essere arrivati al termine dell’emergenza.

Sono ancora 107 i nuovi contagi e sono ancora 13 i nuovi decessi.

Numeri fortunatamente lontani dai 31 morti in 24 ore nel Veneziano denunciati il 3 gennaio, o i quasi 500 contagi in un giorno di quel periodo, però – riprendendo gli avvertimenti dei tecnici della pandemia – non ancora tali da far considerare l’emergenza conclusa.

Venezia e provincia oggi contano 5.669 attualmente positivi. Per un confronto basti pensare che i positivi nel Veneziano erano 12.301 il 17 dicembre 2020.

209 le persone ricoverate, con un calo di 11 unità rispetto al giorno prima.

Venezia e provincia hanno 17 persone ricoverate in terapia intensiva con un decremento di 1.

Tra le persone perdute a causa di questa pandemia oggi ne viene segnalata un’altra molto conosciuta e amata dalla comunità del Lido.

Luigino Papa,

è stato per quarant’anni il barbiere di ‘Cà Bianca’ del Lido.

Molto conosciuto e benvoluto, Papa ha lottato per 40 giorni contro il virus, infine si è arreso sabato pomeriggio dopo un lungo ricovero all’Ospedale dell’Angelo di Mestre.

Luigino Papa aveva 64 anni ed aveva passato una vita nella sua ‘bottega’ del Lido.

La notizia si è diffusa velocemente nell’Isola lasciano affranti quanti l’avevano conosciuto.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle 15 nella chiesa di Santa Maria di Lourdes in via Piave.

Situazione in Veneto

La settimana in Veneto si è chiusa (rilevamento sabato mattina) con un rialzo dei nuovi casi di Covid-19 registrati dal sistema sanitario regionale.

831 i nuovi casi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 316.340 malati.

Aumentati rispetto al giorno prima anche i decessi: 63 in più, con il totale a 9.253 dall’inizio della pandemia. Prosegue invece la discesa dei dati clinici, con 1.655 ricoverati nei reparti non critici, 91 in meno rispetto a ieri.

Le terapie intensive scendono sotto quota 200, con 195 pazienti Covid, 15 in meno nelle ultime 24 ore.