Coronavirus Venezia, altri 12 morti in un giorno. Ulss 3 Serenissima vaccina più di tutte

Coronavirus Venezia e provincia: numeri dei nuovi contagiati in calo rispetto alla media giornaliera. Un dato che da speranza nonostante la fisiologica diminuzione di tamponi nel weekend.

354 nuovi positivi nelle ultime 24 ore a Venezia e provincia.

Gli attualmente positivi sono 13.487, il giorno prima erano 13.665.

Le persone ricoverate nelle strutture del Veneziano indicano un +12, per un totale di 546.

Poco confortanti anche i dati di terapia intensiva

che crescono di un +5 per un totale di 61 persone ricoverate.

Continuano a perdere la vita anche le persone del Veneziano: altri 12 i morti in 24 ore. Ieri ne erano stati segnalati 11.

Alzando lo sguardo ad una visione regionale, la situazione non migliora di molto.

2.167 nuovi casi in 24 ore nel bollettino di domenica con altri 44 decessi.

43 i nuovi ricoveri nei reparti non critici con 2.992 posti letto occupati.

Aumento di 9 nuovi pazienti nelle stanze di terapia intensiva, per un totale di 389 ricoverati.

Il Veneto, intanto, prosegue con la campagna di vaccinazione.

Sono 68.504 le dosi di vaccino somministrate contate domenica sera in Veneto, secondo

le rilevazioni della Regione. Dopo il completamento della prima fornitura, è stato utilizzato il 75,9% della seconda.

Nella sola giornata di domenica sono state vaccinate 4.744 persone.

L’Azienda sanitaria con più vaccinazioni è la 3 Serenissima di Venezia, con 9.579 dosi fino a oggi, seguita dalla della marca Trevigiana (9.495).

La fascia d’età con più somministrazioni è quella 50-59 anni con il 28,9% del totale, seguita da

40-49 (21,4%) e 30-39 (14,6%).

Tra la popolazione con più di 70 anni è stato vaccinato il 12,2%, percentuale più alta di quella nazionale (7%).