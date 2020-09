Coronavirus nel veneziano: cresce Fossalta. +3 terapie intensive in Veneto

Coronavirus Venezia e provincia: report che si apre (domenica sera) con la notizia di un aumento di casi a Fossalta di Piave dove le persone contagiate arrivano oggi a 23.

La competente Ulss 4 ha segnalato sette persone positive in più rispetto ai 16 della settimana precedente.

Il sindaco di Fossalta, Manrico Finotto, conferma che le persone sono in isolamento domiciliare, alcuni con sintomi blandi come febbre o nausea.

Il sindaco, inoltre, ha smentito il fatto che i contagi si possano mettere in relazione al “cartellone” estivo di sagre e spettacoli del Comune.

Nel veneziano l’incremento rispetto al report precedente è di 8 casi ulteriori. Si tratta di un aumento in leggero calo rispetto ai giorni precedenti che segue, però, la normale fluttuazione del fine settimana in cui vengono eseguiti meno tamponi.

“Attualmente positivi”: 366 nel veneziano. Nessun nuovo decesso.

Attualmente ricoverate: 17 persone all’Ospedale di Dolo, 2 ricoverate all’Ospedale dell’Angelo di Mestre, 1 all’Ospedale Civile di Venezia.

Isolamenti domiciliari: 1477.

VENETO

In Veneto crescono di +179 casi i casi in 24 ore, mentre sono in leggera crescita (+3) anche i ricoveri nelle terapie intensive.

179 nuovi casi di contagi da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore confermano il trend degli ultimi giorni. Il totale da inizio pandemia è a 23.944 casi. (Dati del bollettino regionale domenica ore 13).

Rallenta l’aumento degli attuali positivi, +62 da ieri e in totale 2.939, mentre non vi sono nuovi decessi (totali 2.130).

Scendono le persone in isolamento fiduciario, che sono 7.792 (-513).

Stabili i ricoveri in ospedale, che sono 151 (+1).

Risalgono le terapie intensive che accolgono 16 pazienti, 3 in più rispetto al bollettino precedente.

