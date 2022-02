“Dovevo andare al Cimitero, persi 3 vaporetti son tornata a casa con i fiori. Di noi veneziani non importa a nessuno”. Lettere

In risposta a: “Sono Veneziana orgogliosa. Quando chiedo dico: scusi, per piacere, grazie”.

Quello che ha scritto Rina è il pensiero della maggior parte di noi.

Tutti si permettono di criticarci ma nessuno si rende conto che, mentre Venezia viene sfruttata senza ritegno, di noi cittadini di Venezia non importa niente a nessuno.

Nella nostra città sono scomparsi quasi tutti i negozi necessari.

Crescono come funghi i bar i b&b. Negozietti di dolciumi dai mille colori esposti in bella vista, sembra il paese dei balocchi di Collodi ma cosi non è.

Faccio un semplice esempio.

Dovevo andare in cimitero e per prendere il battello sono rimasta in coda con le altre persone (la maggior parte turisti) è arrivato il battello e non sono riuscita a salire. Ho aspettato il secondo battello e anche qui non sono riuscita a salire. Al terzo nemmeno. Ho preso i fiori e sono ritornata a casa.

In coda c’erano anche Veneziani che abitano nell’isola di Murano (fermata dopo il cimitero di San Michele) meta entrambe dei turisti.

I veneziani che abitano a Murano devono fare questo tragitto tutti i giorni e la situazione è sempre la stessa.

Nel periodo dopo il lockdown ci siamo resi conto che Venezia ha bisogno del turismo, ma un turismo che rispetti noi e la città.

Concludo dicendo che la colpa non è né dei Veneziani che ci abitano né dei turisti che la visitano, ma bensì di chi la sfrutta!

F. Michela

(lettera firmata)