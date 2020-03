Tragedia coronavirus: addio a 46enne di Murano. La lista dei deceduti: otto oggi

Il rapporto sul coronavirus oggi diventa prioritariamente una disgraziata lista di epigrafi. Lunedì sono state rese note otto persone che hanno perso la vita ‘di competenza’ del veneziano: sei nei nostri ospedali, due in Lombardia.

Sei morti a Venezia e provincia non si erano mai visti dall’inizio dell’emergenza e il triste dato viene reso noto proprio nei momenti in cui nei tg viene detto che statisticamente il virus aggredisce un po’ meno la somma dei numeri.

MORTI PER CORONAVIRUS VENEZIA E PROVINCIA

Decessi si sono verificati negli ospedali di Mestre, Dolo, Chioggia e Jesolo, a cui si sommano due morti fuori provincia: a Mantova e Milano sono morte altre due veneziane, due donne nate in laguna e approdate in Lombardia per motivi diversi.

Sei persone sono morte tra sabato e ieri, alcuni di essi fino ad oggi non erano stati resi noti. Ecco il ferale elenco.

Lucia Lionello, 81 anni, di Mestre, è deceduta domenica 22 marzo in terapia intensiva dell’Angelo di Mestre.

Eugenio Stefani 73 anni, originario di Pellestrina, è morto anch’egli domenica 22 marzo a Mestre. Ricoverato prima in Cardiologia e poi in Terapia Intensiva è spirato all’Angelo. Era presidente di Coppi Gazzera e titolare di una ditta.

Ermes Bordin, 84 anni, residente a Pianiga, è morto sabato 21 marzo nelle stanze dell’ospedale ‘Covid’ di Dolo.

Antonio Garbin, 80 anni, residente a Valli di Chioggia, è morto lunedì 23 marzo sempre a Dolo. Antonio Garbin è il terzo morto di competenza geografica chioggiotta.

Tiozzo Brasiola, 80 anni, residente a Chioggia, è morta lunedì 23 marzo all’ospedale Civile di Venezia.

Mario Stefenel, 81 anni, residente a San Donà di Piave, è spirato anch’egli lunedì 23 marzo all’ospedale di Jesolo.

All’elenco si aggiungono altri due nomi registrati fuori regione. Il primo ancora più doloroso perché riguarda una donna veneziana ancora giovane e per le modalità del decesso.

Arianna Busetto, 46 anni, originaria di Murano, è morta lunedì 23 marzo in un letto d’ospedale di Mantova. La donna aveva postato su Facebook appena quattro giorni fa: «Quando guarirò mi inviterete tutti a cena!». Arianna oggi è la vittima veneziana più giovane del coronavirus. La ragazza, buona e gioviale, di recente aveva scoperto di avere qualche problema cardiologico. I genitori, tuttora residenti nell’isola di Murano, nelle ultime ore non riuscivano più a contattare la figlia, che invece normalmente si faceva sentire spesso. Anche i tentativi di avere notizie dall’ospedale non avevano alcun esito. Quando i carabinieri hanno suonato alla loro porta ieri sono precipitati nell’abisso della disperazione.

Carla Nani Mocenigo, 83 anni, contessa di origine veneziana, chiude il terribile elenco. E’ deceduta sabato 21 marzo a Milano.

L’Istituto Superiore di Sanità, inoltre, ieri ha comunicato ufficialmente che L.B., 84 anni, residente nel sestiere di San Marco e morto al Civile di Venezia e Danila Voltolina, 92 anni, di Chioggia, morta domenica 22 marzo a Dolo, sono decessi causati da Covid 19.

Sono quindi 39 oggi le vittime del virus a Venezia e provincia.