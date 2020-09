Coronavirus Venezia: sono tre le persone in rianimazione

Coronavirus nel veneziano: 30 nuovi casi di tamponi positivi nelle ultime 24 ore (dati di martedì sera). Il giorno prima ne erano stati contati 19.

Gli “attualmente positivi” a Venezia e provincia sono ben 426.

Ma il numero che sembra preoccupare di più è ancora quello dei ricoverati che non si sono mai abbassati più di tanto in questa estate in cui i nuovi positivi riguardavano perlopiù persone “giovani”.

Oggi si parla di 23 persone ricoverate con questa distribuzione: 16 a Dolo in “degenza comune” e due in terapia intensiva. All’Ospedale dell’Angelo di Mestre: due persone ricoverate in reparti “non intensivi” e una in rianimazione. All’Ospedale Civile di Venezia due persone in reparti di “degenza comune”.

Un morto nel veneziano martedì, mentre 5 in un giorno sono le vittime nell’intero Veneto.