Coronavirus in Veneto ancora in leggero aumento. Focolaio cittadini senegalesi a Rimini

Coronavirus in Veneto ancora in leggero aumento con 36 nuovi positivi in 24 ore, rilevati dal Bollettino regionale.

I nuovi casi portano il totale dall’inizio della pandemia a 19.707.

Continua l’aumento di isolamenti fiduciari, che superano quota 2.000 arrivando a 2.180, +308 rispetto al dato di 36 ore fa.

Gli attuali positivi sono 643, +19 rispetto a ieri, mentre si registrano 4 nuovi decessi, 2.057 dall’inizio del contagio.

Stabile la situazione clinica, con 123 ricoverati in area non critica (+4), di cui 35 positivi, e invariata la situazione nelle terapie intensive, con 7 ricoverati di cui 2 positivi.

RIMINI

Undici nuovi casi di Covid-19 a Rimini sono stati registrati tra la comunità senegalese residente nell’ex pensione ‘la Fonte’ di Viserba. Lo riporta ‘il Resto del Carlino’ di oggi specificando che il focolaio è stato individuato dopo le analisi fatte dall’Ausl Romagna che ha effettuato i tamponi sui alcuni residenti nell’ex pensione.

Da 20 anni la struttura, di proprietà della comunità ospita senegalesi, regolarmente in Italia, e lunedì sono stati effettuati i test su tutti i residenti, una cinquantina di persone.

Circa questi casi di Covid-19 riferiti ad un gruppo di cittadini senegalesi l’Ausl Romagna ha precisato in una nota che “nei giorni scorsi l’igiene pubblica di Rimini ha individuato la positività di un paziente che abita nel residence, cui aveva effettuato il tampone perché in contatto con un altro paziente positivo individuato a seguito di screening”.

Quindi, spiega ancora l’azienda sanitaria, “il servizio ha collocato il paziente, asintomatico, in isolamento domiciliare ed ha tempestivamente messo in campo un’attività di contact tracing che coinvolge non solo i contatti stretti ma anche agli occasionali”.

Inoltre i sanitari si sono anche recati presso la pensione e hanno effettuato tamponi a tappeto, per un numero complessivo di 51. “Al momento 9 di tali tamponi hanno avuto esito positivo mentre si attendono i risultati degli altri. I soggetti, che sono anch’essi tutti asintomatici, sono stati collocati in isolamento domiciliare in covid hotel”.