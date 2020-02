Coronavirus, ultime notizie. Italiano contagiato in lombardia: si è presentato all’ospedale

Coronavirus: positivi a test 2 passeggeri Diamond Princess. (ore 02.00)

Due cittadini australiani che erano a bordo della Diamond Princess ed hanno trascorso il periodo di quarantena in Giappone sono risultati positivi al test sul virus cinese dopo il loro rientro in patria: lo hanno hanno annunciato oggi le autorità sanitarie locali.

Coronavirus: 2233 i morti in Cina. (ore 00.30)

Il Coronavirus ha causato altri 115 decessi nella sola provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia, portando il bilancio dei morti in Cina a 2233. Lo rende noto il governo cinese.

Le autorità sanitarie di Hubei hanno reso noto che nella provincia sono stati rilevati 411 nuovi casi, di cui 319 nella capitale Wuhan ed i rimanenti in numerose altre città.

Coronavirus: un uomo contagiato in Lombardia. (ore 01.00)

Un uomo, ora ricoverato all’ospedale di Codogno, nel milanese, è risultato positivo giovedì al test del Coronavirus.

“Sono in corso le controanalisi a cura dell’Istituto Superiore di Sanità”, ha detto l’assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera aggiungendo che l’italiano “è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Codogno i cui accessi al Pronto Soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono attualmente interrotti”.

Secondo quanto appreso l’uomo si è presentato spontaneamente giovedì al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno, nel Lodigiano.

E’ stato accertato che si tratta di un 38enne ed è confermato che sia contagiato dal virus cinese.

Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti.

“Le persone che sono state a contatto con il paziente – ha aggiunto l’assessore – sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie”.

Una conferenza stampa è prevista per la mattina di oggi, venerdì 21 febbraio, ad un orario che sarà comunicato in seguito.