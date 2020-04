Coronavirus, muore 91enne a Villa Salus. I dati aggiornati nel veneziano del 10 aprile

Coronavirus, muore un 91enne a Villa Salus. Pare si tratti dell’unico decesso nelle ultime ore e anche se è ancora presto per dirlo, la situazione potrebbe essere in miglioramento.

RICOVERI E CONTAGI

Il bollettino della Regione Veneto di questa mattina indica 1.229 persone positive al tampone nel veneziano, nel totale sono 1.780 da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, a fronte di 118 decessi e 433 pazienti negativizzati da covid-19. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 3.382.

Guardando a tutta la regione, al momento vi sono 10.647 persone che risultano positive al tampone. Contando anche i 793 decessi per coronavirus e 1981 pazienti guariti, il totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sono 13.421 nel Veneto.

NEL VENEZIANO

Si registra un solo decesso nelle ultime ore. Attualmente ci sono 274 i pazienti ammalati di coronavirus e ricoverati negli ospedali veneziani. Di questi, 45 si trovano in terapia intensiva.

Numeri che fortunatamente, se pur lentamente, continuano a scendere. Il bollettino regionale riporta anche una morte nelle ultime ore: un 91enne di Zelarino che si trovava ricoverato a Villa Salus a Mestre e non ce l’ha fatta.

Tornando ai ricoveri tra Venezia e provincia, ci sono 18 pazienti covid all’ospedale Civile di Venezia, quello dei santissimi Giovanni e Paolo, di questi 6 sono gravi e si trovano in terapia intensiva.

Altre 40 persone sono ricoverate all’ospedale dell’Angelo di Mestre, 14 delle quali in terapia intensiva.

Nell’ospedale di Mirano sono ricoverate 8 persone, di cui 6 in terapia intensiva. Altri 99 pazienti sono ricoverati per il coronavirus nell’ospedale di Dolo, di cui 10 in terapia intensiva. Altre 47 persone si trovano a Villa Salus e 49 a Jesolo di cui 9 in terapia intensiva.

Ci sono poi 11 pazienti ricoverati nella casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. Infine si registrano 1 caso nell’ospedale di San Donà e 1 in quello di Chioggia.