Coronavirus, muoiono tre persone nel veneziano. I dati dei contagi e ricoveri di oggi (17 aprile)

Coronavirus, muoiono altre tre persone nel veneziano nelle ultime ore. I dati dei contagi e dei ricoveri a causa del covid-19 nella provincia di Venezia e nel Veneto di questa mattina, 17 aprile 2020.

I tre nuovi decessi sono stati registrati all’ospedale di Dolo. La brutta notizie è stata riportata dal bollettino regionale di questa mattina.

Sembrano però diminuire i casi di positività ai tamponi. Nel veneziano infatti si contano 1.124 casi di positività, mentre ieri erano 1.196.

Ecco i dati del Veneto e del veneziano di oggi:

Nelle ultime ore, in Veneto, sono morte altre 8 persone a causa del coronavirus.

In tutta la regione aumenta il numero delle persone ricoverate in area non critica: attualmente sono 1359 pazienti, quattro in più rispetto a ieri. Scende però quello dei pazienti gravi, ricoverati in terapia intensiva, che oggi ammontano a 288 mentre ieri sera erano 291, quindi tre in più.

Le persone attualmente positive al tampone sono 10.618 in tutta la regione, a fronte di 1.026 decessi e 3730 negativizzati, ma se si guarda il dato complessivo dall’inizio dell’emergenza sono 15.347 le persone che hanno contratto il virus in Veneto.

Nel territorio veneziano si contano oggi 1.124 casi positivi al covid-19, per un totale di 2.096 a fronte di 153 decessi e 819 persone negativizzate, cioè risultate negative al tampone successivo rispetto all’ultimo, che invece era positivo.

Tre le persone morte nelle ultime ore nel veneziano a causa del coronavirus, erano tutte ricoverate al covid hospital di Dolo dove i pazienti sono numerosi: oggi ne sono ricoverati 86, di cui 8 gravi, in terapia intensiva.

Le persone ricoverate negli ospedali della provincia di Venezia sono in tutto 241 al momento, di cui 30 nelle terapie intensive.

Nell’ospedale Civile di Venezia, quello dei Santissimi Giovanni e Paolo, sono ricoverati 14 pazienti covid, di cui 6 in terapia intensiva. All’ospedale dell’Angelo di Mestre sono ricoverate 37 persone, di cui 8 in terapia intensiva. Altre 49 persone sono ricoverate a Villa Salus a Mestre.

Nell’ospedale di Dolo sono ricoverate 86 persone a causa del coronavirus, di cui 8 si trovano in terapia intensiva.

A Jesolo sono ricoverati 37 pazienti covid, di cui 4 in terapia intensiva.

Altri 5 pazienti sono all’ospedale di Mirano, di cui 4 in terapia intensiva. Atri 2 pazienti covid nell’ospedale di Chioggia e 1 in quello di San Donà di Piave.

Altre 10 perosne ammalate per coronavirus si trovano nella casa di cura Rizzola di San Donà di Piave.

Fortunatamente scende il numero dei contagi da coronavirus, nel veneziano oggi si contano 1124 persone positive al tampone, a fronte delle 1196 di ieri.

Il totale dei positivi ammonta quindi a 2096 da quando è iniziata l’epidemia, a fronte di 153 decessi e 819 persone negativizzate, quindi guarite dal virus.