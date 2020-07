Coronavirus a Jesolo, Zoggia: “Positivi trasferiti”. A Cavarzere la Questura blocca il sit-in di protesta per l’arrivo dei migranti

All’indomani della notizia del focolaio Covid scoppiato nel centro della Croce Rossa di Jesolo, interviene il primo cittadino, Valerio Zoggia per rassicurare i cittadini sul fatto che i richiedenti asilo risultati positivi sono stati trasferiti.

Alcuni sono stati portati ieri pomeriggio in uno stabile a Cavarzere, e la Lega in Consiglio comunale ha inviato una richiesta alla Questura di Venezia per poter organizzare una manifestazione di protesta oggi pomeriggio, che però è stata respinta per il troppo breve preavviso.

A Jesolo, nel frattempo, si tira un sospiro di sollievo dopo le paure scaturite dalla notizia di ieri: “Ho un messaggio semplice da trasmettere a tutti gli jesolani e agli ospiti in vacanza nella località – comunicato il sindaco Valerio Zoggia – Jesolo è una città sicura e la situazione è tranquilla. Tra la serata di ieri e la mattina di oggi il gruppo di 43 richiedenti asilo presenti nella sede della Croce Rossa di Jesolo e risultati positivi al test per il Covid-19 sono stati trasferiti, su indicazione della Prefettura di Venezia, in altre strutture dove poter trascorrere il periodo di isolamento”.

Nella struttura di Jesolo, fa sapere il sindaco, restano altre 85 persone che “ad oggi tutte negative al virus, controllate dal personale della Croce Rossa e all’esterno dai presidi fissi interforze garantiti dalla Questura, oltre all’ordinanza firmata dal sottoscritto. Con l’allentamento dei positivi siamo più tranquilli ma teniamo alta l’attenzione per assicurarci che non ci siano ulteriori problemi”.

“Stiamo lavorando in stretto contatto con le forze dell’ordine -prosegue Zoggia – con la Croce Rossa e l’Azienda Ulss4 che effettuerà controlli sugli ospiti della struttura di via Levantina per le prossime due settimane. Sono certo che riusciremo a superare anche questo episodio e invito, in particolare tutti i cittadini e, in spirito di collaborazione la stampa, a contribuire ad un clima di tranquillità senza alimentare tensioni e senza fare sensazionalismi, rispetto ad una situazione che resta sotto controllo”.

Nel frattempo però, a Cavarzere la Lega si stava già mobilitando per organizzare la protesta in piazza, ma la Questura ha risposto “picche” perchè fuori dai termini previsti.

Il capogruppo della Lega in consiglio Comunale, Pierfrancesco Munari, pubblica la risposta della Questura sul suo profilo Facebook e scrive: Ci siamo mobilitati per ottenere le autorizzazioni del caso, purtroppo però la Questura non ha autorizzato la manifestazione di oggi perché la richiesta doveva pervenire 3 giorni prima. Peccato che non abbiano compreso l’urgenza e la delicatezza del problema”.

G.P.